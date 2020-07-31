خطيب مسجد الشيخ يوسف يهاجم أردوغان وعبد العزيز الحلو

أم درمان: السوداني

هاجم خطيب مسجد الشيخ يوسف ابراهيم النور بحي الملازمين بأم درمان في خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو.

وقال د. علي عثمان (أبو عزيبة)، إن الرئيس أردوغان يحلم بأن يكون خليفة للمسلمين باستجلابه للدواعش والإرهابيين الي ليبيا – حسب زعمه. كما قال إننا ضد تصريحات عبد العزيز الحلو، وأضاف بأننا لن نرضى الظلم كمسلمين في السودان، واردف: إننا صمتنا عن قضية تحكيم الإسلام ليس خوفاً، مشيراً الى انتظارهم حتى انتهاء الجدل بعد التجربة الشائهة للإنقاذ – على حد قوله.

جدير بالذكر. أن مؤسس هذا المسجد العريق هو الشيخ الراحل يوسف ابراهيم النور والد الأستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وشهد الأستاذ صديق يوسف صلاة عيد الأضحى بمسجد والده، وعقب الصلاة قام بتهنئة الخطيب.