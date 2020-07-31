والي الخرطوم: لا مجاملة لكل من اعتدى على حقوق المواطن

الخرطوم: السوداني

أكد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، أن تحقيق السلام من أولى أولويات حكومة الثورة، وأن الحرية والعدالة هي القيمة الحقيقية لصون كرامة الإنسان. ودعا نمر لدى مخاطبته المصلين بميدان مربع (5) دار السلام بأمبدة عقب صلاة عيد الأضحى اليوم “الجمعة”، لضرورة استلهام الدروس والعبر من الثورة والعودة للقيم السودانية الأصيلة للخروج بالوطن من دوامة الأزمات، ودعا إلى قدر من التوافق بين كل قوى المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وحيا الوالي، الشهداء ونضالات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية والسلام والعدالة والتي تعتبر من القضايا الأساسية التي قامت من أجلها الثورة، وشدد على أنه لن تكون هنالك أي مجاملة لكل من اعتدى على حقوق المواطن واكتنز الأموال من قوت المواطن. وحثّ إمام وخطيب صلاة العيد، المسؤولين على الوقوف مع قضايا المواطن أسوة بالخلفاء الراشدين، والوقوف مع قضايا الأيتام والأرامل والفقراء، وعدم تناسي مشاكل الشعب وهموم المواطن المعيشية وخدمات المواصلات.