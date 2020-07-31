وفاة (13) شخصاً وإصابة (15) في حادث مروري بولاية الجزيرة

الخرطوم: السوداني

لقي (13) شخصاً حتفهم، وأصيب (15) آخرون جراء حادث مروري بين مركبة دفار وحافلة ركاب بالقرب من قرية الدناقلة بولاية الجزيرة.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، وقع الحادث بطريق المرور السريع مدني – القضارف بالقرب من قرية الدناقلة ليؤدي إلى وفاة (13) شخصاً من ضمنهم سائقا المركبتين و(4)،أفراد من الشرطة يتبعون لشرطة التعدين، كما تسبب الحادث في تلف كبير بالمركبتين.

وطبقًا للمكتب الصحفي للشرطة، وقع بسبب القيادة نتيجة التخطي الخاطئ بالقرب من نقطة عبور العريبات جوار قرية الدناقلة، حيثُ حاول سائق مركبة دفار (المتهم) المتجه من الغرب إلى الشرق بطريق المرور السريع مدني – القضارف تخطي مركبة وفقد السيطرة على سيارته وانحرفت يساراً لتصطدم بحافلة ركاب تسير في الاتجاه المعاكس.