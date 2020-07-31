اعتماد شعار جديد لاتحاد أصحاب العمل السوداني

الخرطوم: ابتهاج متوكل

كشف الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، عن اعتماد تصميم جديد يحوي شعار وهوية بصرية جديدة للاتحاد.

وأعلنت لجنة التسيير بالاتحاد، عن الفائز بالمسابقة التي كان قد أطلقها الاتحاد مؤخراً لتصميم شعار جديد للاتحاد وفق شروط محددة، التزمت تعريف الاتحاد بوجه جديد باعتباره كياناً مهنياً، مستقلاً ومؤسسة خدمية، لتنظيم عمل القطاع الخاص ومؤسساتهم وحماية حقوقهم والمخدمين معاً.

وقام رئيس الاتحاد، هاشم صلاح حسن مطر، بتسليم جائزة تصميم الشعار للفائز عبد الرحمن ميرغني عثمان، وقال في تصريح صحفي اليوم (الجمعة)، إن تدشين وإطلاق الشعار بصورة رسمية فى احتفال يُقام خلال الأيام المقبلة، معتبراً بأن الشعار جاء للتعبير عن انطلاقة جديدة لدور الاتحاد والقطاع الخاص فى دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية وتقوية قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن اختيار الشعار الفائز، رجّحت كفة تصميم المتسابق الفائز عبد الرحمن ذو الـ(٢٠) ربيعاً الطالب بكلية الصيدلة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حيث شكّل فوزه بالمسابقة تجربة عملية لموهبته فى مجال التصميم والإبداع.