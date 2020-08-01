السودان يرحب بتصريحات “بومبيو” ويعلن الاستعداد للعمل لإغلاق ملف الإرهاب

الخرطوم: السوداني

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي، ترحيبه بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الخميس الماضي، والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمّن المجلس في بيان صحفي اليوم السبت، دعوة وزير الخارجية الأمريكي لدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان وبناء دولة ديمقراطية، مما يؤدي لبروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي.

وأشاد بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي والسيناتور كريس كونز لحثّهم الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفُرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام.

وأبدى مجلس الوزراء، استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تُفيد البلدين.

وجدّد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة وخارجها لإغلاق هذا الملف وإعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية.