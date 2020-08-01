أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي والدفاع المدني يُحذِّر المواطنين

الخرطوم: السوداني

رصد المجلس القومي للدفاع المدني، ارتفاعاً في مناسيب النيل، عقب هطول الأمطار بمناطق متفرقة في البلاد.

وبحسب تغريدة اليوم “السبت” لوزارة الداخلية، فإن المجلس

يبذل جهوداً مقدرة في تقديم المساعدات، متابعة التنبؤ والرصد، وحصر الخسائر، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع الكهرباء أثناء الأمطار، وفي القيادة بطرق المرور السريع لتلافي السيول والحفاظ على الأرواح والممتلكات، منوهةً في ذات الوقت إلى ضرورة اتخاذ كافة درجات الحذر خصوصاً للمتاخمين في السكن لضفاف نهر النيل والقاطنين بمناطق السيول.