سيول تجتاح شرق النيل ووالي الخرطوَم يوجه بمعالجات عاجلة

الخرطوم: السوداني

تعرضت ولاية الخرطوم إلى أمطار غزيرة أمس واليوم، وتأثرت أجزاء واسعة من محلية شرق النيل بسيول قادمة من الشرق.

وتفقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، مناطق شرق النيل يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية الطيب الشيخ ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات حاتم ابو قرون والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل.

وشملت الجولة، المناطق المتأثرة بالسيول وهي أبو قرون جنوب وغرب والنزيلة والغابة والعسيلات وأم ضواًبان، ووقف الوالي ومرافقوه على المناطق المحاصرة بالسيول.

ووجه الوالي بالشروع فوراً في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه، وتم ارسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم الى مناطق آمنة.

وعقد الوالي، اجتماعاً طارئاً حضره قادة القوات النظامية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية والدفاع المدني وامين عام الحكومة ومدير عام وزارة البنى التحتية ومعاونوه ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ومفوض العون الانساني الاتحادي والولائي وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وأجرى الاجتماع، تقييماً شاملاً للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل من واقع الزيارات الميدانية للوالي وزيارات منظمات المجتمع المدني.

واكد الاجتماع ان الوضع يحتاج الى تدخل عاجل، وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية تضم ممثلين للقوات النظامية والدفاع المدني ووزارات البنى التحتية والتنمية الاجتماعية والصحة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وشرعت الغرفة فور تكوينها في حصر المناطق المتأثرة والانهيار الكامل والجزئي للمنازل، والوقوف على عمليات إخلاء المواطنين المحاصرين وايوائهم في مناطق آمنة، وتوفير الأغذية والخيم والمشمعات.

وتم تكليف الدفاع المدني بمراقبة منسوب النيل وتفعيل نقاط الارتكاز في مناطق الهشاشة التي قد تتأثر بارتفاع منسوب النيل رغم ان الموقف على النيل تحت السيطرة حتى الآن ويتم تصريف مياه الامطار بشكل طبيعي، وستتعامل الغرفة على وجه السرعة مع أي مستجدات جديدة في مناطق اخرى بالولاية قد تتأثر بالامطار والسيول.

وناشد الاجتماع، المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والامطار تجنباً للمخاطر، كما ناشد منظمات المجتمع المدني بتقديم العون السلعي وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.