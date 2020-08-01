الهلال الأحمر القطري يوزع الأضاحي ل(2000) أسرة فقيرة بثلاثة ولايات بالسودان

الخرطوم :بكري خليفة

ضمن حملة ” تقرب بأضحيتك للعام 2020 نفذ الهلال الأحمر القطري بالسودان اليوم مشروع توزيع الأضاحي لهذا العام بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني، وقد تم التنفيذ في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بولاية الخرطوم وولايتي شمال وغرب دارفور، حيث إستهدف المشروع عدد 2000 أسرة من الأسر المتعففة والأشد حوجه من الأرامل والأيتام والنازحين بإجمالي 500 رأس من الضأن. وقد تم تدشين المشروع بالخرطوم بحضور الأمين العام لجمعية للهلال الأحمر السوداني د. عفاف أحمد يحي، ورئيس بعثة الهلال الأحمر القطري بالوكالة د. عوض الله حمدان وفريق البعثة وعدد من العاملين والمتطوعين من جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم.

من ناحيتهم أعرب أهالي المناطق التي شملها التوزيع من أسر المحتاجين عن سعادتهم وفرحتهم بهذه الأضاحي التي جاءت بوقتها وقدموا شكرهم وإمتنانهم للهلال الأحمر القطري ودولة قطر وشعبها على دعمهم المتواصل لأهل السودان.

ومن جانبها أفادت د. عفاف بأن الهلال الأحمر القطري دائماً سباقاً لتقديم المساعدات ويد العون للمحتاجين من الأسر وبث الفرحة من خلال مشاريعه ومساعداته المتواصلة.

بدوره شكر د. عوض الله المحسنين من شعب دولة قطر على الدعم السخي ووعد بإستمرار المشاريع التنموية والصحية للهلال الأحمر القطري في كافة القطاعات بالسودان.

من جهته أشاد مدير فرع الهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم د. أحمد زكريا بدور الهلال الأحمر القطري الخيري والتنموي المستمر من خلال مشاريعه المختلفة بولايات السودان.