سبدرات ينفي خطة دفاع قانوني نسبت له في قضية انقلاب البشير

الخرطوم :السوداني

نفى عبدالباسط سبدرات، محامي الدفاع عن الرئيس في قضية انقلاب 198‪9 ماتردد عن مقابلة أجراها مع الإعلامي حسين خوجلي، ونسب إليه القول إنه وافق علي الترافع عن البشير من باب الحرص على العدالة، وذكر ان البشير يحاكم الان سياسياً وليس قضائياً، وقد أشار الي مادة في الدستور الذي كُتب بعد توقيع السلام مع الحركة الشعبية في عام ٢٠٠٥ ، قال ان تلك المادة، من دون أن يشير إليها، وفرت حصانة لكل الذين صنعوا اتفاقية سلام نيفاشا ومن بينهم البشير وعلي عثمان، وبموجب ذلك تم الاعتراف بنظام البشير دولياً وسقطت كل التهم ما قبل عام ٢٠٠٥، وما كان العالم والإمم المتحدة سيقبلان باتفاقية سلام يوقعها رئيس غير شرعي.

وقال سبدرات في توضيح له :”هذا لقاء ربما تم مع شخص غيري“ مؤكداً أنه صائم عن الكلام منذ سنوات وأنه لم يلتق حسين خوجلي منذ شهور.