جبريل إبراهيم: التفاوض مريح مع المكون العسكري وأبناء الهامش

الخرطوم: السوداني

اعلن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية؛ عن ارتياحه للتفاوض مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، مبيناً أن الجانب العسكري تميز بالمصداقية والوضوح، وقال د. جبريل ابراهيم انه أحدث اختراقاً في ملف الترتيبات الأمنية بدارفور.

وأشار جبريل ابراهيم في حوار خاص مع تلفزيون السودان، أجرته مع الإعلامية غادة عبد الهادي في مدينة جوبا بجنوب السودان، الى أنه فضّل التفاوض مع أبناء الهامش الذين يمثلهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي وعضو مجلس السيادة والمتحدث باسم الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي.