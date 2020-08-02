الري تنبه المواطنين لتوخي الحيطة والحذر

الخرطوم: السوداني

نبهت الإدارة العامة لشؤون المياه والخزانات، المواطنين والجهات المختصة اتخاذ الحيطة والحذر من ارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات، ودعتهم الى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وورد في نشرة لجنة الفيضان التي تصدر من الإدارة العامة لشؤون المياه والخزانات:-

إن حبس الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعاً.

حبس سنار – الخرطوم سيرتفع.

حبس الخرطوم – شندي سيشهد ارتفاعاً.

حبس شندي –عطبرة سيشهد ارتفاعاً.

حبس خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً.

حبس عطبرة – سد مروي سيشهد ارتفاعاً.

حبس سد مروي – دنقلا سيشهد استقراراً.

وستواصل اللجنة، أعمالها لمتابعة موقف الفيضان اليومي.