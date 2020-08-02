غرفة طوارئ الخريف: تأثر (184) منزلا بسيول شرق النيل والدفع بخيام ومشمعات وأغذية للمتضررين

الخرطوم: السوداني

أعلنت غرفة درء آثار السيول والأمطار والفيضانات بولاية الخرطوم، عن تضرر (184) منزلا، منها ٤١ منزلا انهيارا كاملا و(143) انهيارا جزئيا ودفعت الغرفة اليوم بعدد مائة خيمة و600مشمع لإيواء المتضررين وإرسال كميات من المواد الغذائية.

وقرّرت الغرفة في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس الغرفة الطيب الشيخ، العمل على مدار الساعة لمعالجة الآثار التي خلّفتها السيول التي ضربت منطقة شرق النيل.

فيما قررت توزيع المهام بين مكوناتها بحيث يتولى الدفاع المدني عمليات الإيواء والإخلاء، وتتولى وزارة البني التحتية ادارة الآليات في المعالجات الهندسية، وتتولى مفوضية العون الإنساني توفير المؤن والغذاءات، على أن تتولى وزارة الصحة الجوانب المتعلقة بالصحة، فيما تتبنى منظمات المجتمع المدني استنفار دعم المنظمات.

من جهتهم، أكد ممثلو القوات النظامية، جاهزيتهم للاستجابة لأي نداء يساعد في تقديم العون للمتضررين.