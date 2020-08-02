مياه ولاية الخرطوم تحذر من التعدي غير القانوني على خطوط المياه

الخرطوم: السوداني

حذرت هيئة مياه ولاية الخرطوم من التعدي غير القانوني على الخطوط الناقلة للمياه بالأحياء سواء بقطع الخطوط أو إغلاق البلوفة، مؤكدة أن ذلك يعرض مرتكبي تلك الأفعال للمحاسبة القانونية.

وأكد المدير العام للهيئة المهندس أنور السادات، اكتمال الصيانة لخط المياه الناقل لأحياء الإسكان مربعات ٤٣، ٤٤، ٥٠ بمحلية كرري بعد قطعه بفعل فاعل مما تسبب في انقطاع المياه عن الأحياء المذكورة، مشيراً إلى أن فرق الصيانة هرعت لإجراء المعالجات اللازمة، ونوهت إلى عزم الهيئة تفعيل المواد الجنائية ضد المعتدين على مرافق المياه.