تخصيص دور المؤتمر الوطني المحلول للجان المقاومة بشرق دارفور

الخرطوم: السوداني

كشف والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو، عن تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ مطالب ثوار مليونية الثلاثين من يونيو والتي تمثل ذات المطالب التي رفعتها لجان المقاومة بالضعين.

وقال عليو في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إنه سيخصص دور حزب المؤتمر الوطني المحلول بكل الولاية للجان المقاومة للاضطلاع بدورها كاملاً تجاه مراقبة المشاريع الخدمية، وطالب المعتصمين بالثبات على مبادئ الثورة وحمايتها.

وفي ذات السياق، أكد ممثل لجان مقاومة الضعين الأستاذ المحامي الصديق حسن، على الدور الكبير الذي لعبته مجتمعات الضعين ودعمها للاعتصام، وقال الصديق: ظلت الدعومات تأتي تباعاً من الأحياء والمناطق لأرض الاعتصام، مشيراً لتمسكهم بنهج السلمية حتى تتحقق المطالب المشروعة كافة.

في ذات الاتجاه، قال إنهم تعهدوا بأن يحدثوا تغييراً حقيقياً بالمدينة لعكس الوجه المشرق لمستقبل الأجيال القادمة.