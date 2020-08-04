لجنة الفيضانات: ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

أوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم “الثلاثاء”، أن هناك ارتفاعاً في مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس، وأشارت اللجنة إلى أن القطاع (الدمازين – سنار) والقطاع (سنار – الخرطوم) والقطاع (الخرطوم – شندي) والقطاع (شندي – عطبرة) والقطاع (عطبرة – سد مروي) والقطاع (سد مروي – الدبة) والقطاع (الدبة – دنقلا) سيشهد ارتفاعاً، بينما القطاع (خشم القربة – عطبرة)، سيشهد استقراراً.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.