الخرطوم: السوداني

عقدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية الخرطوم، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد نمر.

وقال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والرئيس المناوب للجنة الطيب الشيخ، إن اللجنة قررت إنشاء آلية للتدخل السريع لمجابهة طوارئ الخريف مع خطة تفصيلية تمثلت في (٥) محاور هي محور المعالجات الهندسية وتم اسناده لوزارة البنى التحتية ومحور الغذاء والإيواء والإخلاء وتم اسناده لوزارة التنمية الاجتماعية والدفاع المدني والهلال الاحمر السوداني، والمحور الصحي والبيئي وتم اسناده لوزارة الصحة والمجلس الاعلى البيئة، ومحور لجنة أمن الولاية للتدخل بالقوات النظامية في حالة الطوارئ، بالاضافة الى محور الاستنفار بمشاركة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان الحرية والتغيير ومنظمات المجتمع المدني.

وخلص الإجتماع الى توصيات بعد ان استمع الى تقارير من وزارة البنى التحتية والمواصلات حول المعالجات الهندسية لتصريف مياه السيول بشرق النيل وبقية المحليات، كما وقف على حجم الاضرار التي لحقت بالقرى المتأثرة بسيول شرق النيل والمساعدات الغذائية والايواء والاخلاء والمعالجات الهندسية لتصريف المياه.

ويشارك اتحاد أصحاب العمل في توفر التمويل المالي لطوارئ الخريف، وطلب الاجتماع من كافة هذه الجهات تقديم خطط تفصيلية لاحتياجات التدخل السريع، وأقر الاجتماع الاعداد لتنفيذ حملة شاملة للنظافة واصحاح البيئة بمشاركة الحكومة والمجتمع بكافة فئاته.