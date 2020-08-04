وزير الطاقة المكلف يدعو العاملين بالتحلي بالإرادة والعزيمة

الخرطوم: السوداني

دعا وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن احمد، جميع العاملين بقطاعات النفط والكهرباء والمعادن بالتحلي بالإرادة والعزيمة وروح التعاون والعمل الجاد من اجل النهوض بقطاعات النفط والكهرباء والمعادن حتى يزيد إنتاجها وينعكس عائدها في الاقتصاد الوطني ومعاش الناس.

وأشار خيري لدى معايدته على العاملين بكافة القطاعات، الى اهمية قطاعات النفط والكهرباء والمعادن ومساهمتها الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني، موكداً العمل مع قيادات وخبراء القطاعات على اصلاحها ومعالجة الخلل الذي تعيشه ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل من اجل النهوض بها مع توفر ارادة الدولة وعزيمة العاملين في القطاعات الثلاثة. واوضح ان العمل على اصلاح القطاعات واحلال المؤسسية ووضع رؤية واضحة لها يزيد من انتاجيتها ويعظم عائدها الاقتصادي للوطن، لا ٥سيما ان القطاعات لها مساهمات استراتيجية وتمتلك خبرات ثرة ومتنوعة لها ارادة وعزيمة وطنية تستطيع النهوض بها.