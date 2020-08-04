حمدوك يوجه بتكوين لجان للتصدي لطوارئ الخريف برئاسة الولاة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إن توقعات الأمطار تشير إلى أن البلاد ستواجه موسم أمطار غير مسبوق خلال 30 عاماً الماضية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات طارئة لتفادي آثاره بالإضافة لمعالجات طويلة الأمد لإصلاح مشاكل التخطيط العمراني وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

والتأم اليوم “الثلاثاء” اجتماع بمقر رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة تنفيذ خطة الاستعداد للخريف المعدة مسبقاً. وأمّن الاجتماع على توفير احتياجات الإيواء العاجلة للمتضررين من أمطار الأيام الماضية، بجانب تخصيص كافة الآليات التي تمت استعادتها عبر لجنة إزالة التمكين للعمل في معالجة آثار الخريف.

ووجه حمدوك، الولايات بتكوين لجان للتصدي لطوارئ الخريف برئاسة الولاة، على أن يستمر المجلس القومي للدفاع المدني بالتنسيق بشكل مركزي وإنشاء منصة إعلامية لتمليك المعلومات ونشر التوقعات الجوية والإجراءات المُتخذة بواسطة المجلس. منوهًا إلى تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الأممية لتنسيق الاستجابة لطوارئ موسم الخريف. وأضاف: وجّهنا وزارة الصحة بالعمل على الاستعداد للوبائيات المصاحبة للخريف وإطلاق حملة مبكرة للتطعيم ضد الكوليرا لتفادي أي انتشار وبائي محتمل.