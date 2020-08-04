صديق تاور يصدر قراراً بتشكيل لجنة مركزية عليا للتدخل المباشر في أحداث مدينة حلفا الجديدة

الخرطوم: السوداني

أصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور قراراً بتشكيل لجنة مركزية عليا للتدخل المباشر والمساهمة الإيجابية وتحريك الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على الجناة في الأحداث التي شهدتها مدينة حلفا الجديدة مؤخراً.

جاء ذلك عقب اجتماعه اليوم “الثلاثاء بمكتبه بالقصر الجمهوري بوفد من المكونات المجتمعية من أبناء الزغاوة والحلفاويين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة حلفا الجديدة مؤخراً، بحضور والي ولاية كسلا صالح محمد صالح عمار.

وقال ممثل الوفد عبد العزيز نور عشر إن الإجتماع الذي عقد بمبادرة من عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور قرر تشكيل لجنة عليا مركزية للتدخل المباشر والمساهمة الإيجابية لحل المشكلة وتحريك الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على الجناة والوقوف على سلامة الإجراءات بحق الذين تم القبض عليهم، مشيراً إلى ضرورة السعي لمعالجة الأوضاع حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

داعيًا جميع المكونات المجتمعية إلى التكاتف والتعاضد والإبتعاد عن الدعاية الإعلامية السالبة التي لا تخدم الإستقرار والسلم والتعايش الإجتماعي الذي ظل سائدا لأكثر من ستين عاماً بين مواطني هذه المنطقة من مختلف الإثنيات.