انخفاض الإيرادات الضريبية لـ (60) مليار جنيه بسبب كورونا

الخرطوم: هالة

أكد مصدر ضريبي موثوق فضل عدم ذكر اسمه في حديث لـ (السوداني ) انخفاض التحصيل الضريبي لـ (60) مليار جنيه بسبب جائحة كورونا، مشيرا لفرضية أن يصل التحصيل لـ (80) مليار جنيه خلال الأشهر الـ (6) الماضية من الربط الكلي المقدر والمجاز في الميزانية الحالية 2020 للضرائب والجمارك والبالغ (159) مليار جنيه .

وكشف المصدر عن تسبب قرار تجميد تطبيق تعديل الفئات الضريبية التي أجيزت في الموازنة والتي تحفظت عليها قوى الحرية والتغيير بدعوى عدم مشورتهم حولها قبيل إجازة الموازنة، في انخفاض الايرادات الضريبية لاضطرار ديوان الضرائب للتحصيل وفقا للفئات القديمة المجازة في موازنة العام المالي 2019، مبينا أن الفئات الجديدة كانت ستسهم بشكل كبير في زيادة الايرادات، وقال إن الفئات الضريبية المطبقة حاليا تحصل نسبة (15)% من الشركات والأفراد (10)% من القطاع الصناعي، و ( صفر) % للقطاع الزراعي (معفى)، بينما أقرت الرسوم الضريبية لهذه الفئات والتي أرجئ تنفيذها في الموازنة الحالية 2020، زيادة رسوم الشركات والأفراد من (15 ـ 30)% والقطاع الصناعي من (10 ـ 15)% والقطاع الزراعي من (صفر)% لـ (2)% من اجمالي الدخل .

وتوقع أن يشهد التعديل المرتقب في الموازنة الحالية الذي أعلنته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخرا إقرار زيادات جديدة على الفئات الضريبية لتجاوز التراجع في الايرادات العامة لنسبة (40)% بسبب الجائحة وغيرها، مقترحا رفع الدولارالجمركي من (18 ) الى (55)جنيها، مؤكدا إسهام زيادته لهذا النحو في تجاوز الربط الضريبي والجمركي المحدد، كاشفا عن تراجع التهرب الضريبي لنسبة (80)% خلال الأشهر المنصرمة.