تعرض (30)% من جلود الأضاحي للتلف والشعبة تتأسف

الخرطوم : ابتهاج متوكل

ارجعت شعبة مصدري الجلود، مشكلة تلف اعداد مقدرة من جلود الاضاحي، لثلاث اسباب بزرت في هطول الامطار، وندرة الجازولين، وعدم توفر الملح.

وقال رئيس الشعبة محمد علي حسن لـ (السوداني) إن هطول الامطار بغزارة في الأيام الأولى من العيد ادى لتعطل حركة نقل وجمع الجلود، رغم الجهود التي بذلت، موضحا أن الشعبة تقدمت رسميا للحصول على الجازولين، ولكن (للأسف) لم يتم منحها التصاديق اللازمة لذلك (رغم الوعود السابقة).

وأشار حسن لمناشدة الشعبة لوزير الصناعة والتجارة بتوفير كميات ملح عن طريق القطار، لان تكلفته تقل بنسبة 70٪ عن تكلفة النقل بالمركبات، مؤكدا أن هذه العوامل انعسكت سلبا في استلام جلود الاضاحي بالكيفية المطلوبة، وإضاف : القطاع تأثر بجائحة كورونا وتدنت الاسعار العالمية للجلود، وتراجع حجم الطلب، لافتا الى أن سوق الجلود في العاصمة يستهدف حوالي ٥٠٠ الف قطعة جلد خلال موسم عيد الأضحى، مبينا أن الشعبة اجتهدت وادخلت ٧٠ ٪، حيث عملت ٧ مدابغ اثناء فترة العيد، بينما تعرض نسبة ٣٠ ٪ منها للتلف، مشيرا الى أن كميات مقدرة من الجلود، كانت غير صالحة بسبب سوء طرق الذبح.