العمالة وسوء التوزيع وأزمة العمالة أزمتان تلاحقان دقيق الخبز

الخرطوم : عبيرجعفر

أرجع بعض اصحاب المخابز استمرار أزمة الخبز لضعف توزيع الدقيق على المخابز بالعاصمة ونقص العمال والذي سافر أغلبهم لقضاء اجازة العيد بالولايات

وقال مورد دقيق بمحلية شرق النيل آدم الدومة لـ ( السوداني) إن المخابز تعمل بالدقيق الموجود ، لافتا لمعاناة محلية شرق النيل من ضعف توزيع الدقيق مما أضعف الانتاج اليومي وفاقم من الاصطفاف امام المخابز

وأشار صاحب المخبز عبد الهادي دارقيل لندرة الخبز بسبب العمالة وندرة الدقيق، لافتا الى أن الأزمة موجودة، مضيفا أن توزيع الدقيق عبر المحليات يعرقل انتاج المخابز ويزيد معاناة المواطنين، مشيرا الى أن غالب شركات المطاحن تعمل بالدقيق المحلي، مبينا توزيع (10) جوالات دقيق فقط في الاسبوع لكل مخبز وهي كمية لا تتناسب مع الاستهلاك العالي للخبز، مطالبا بزيادتها.

و برر صاحب مخبز بأم درمان أحمد الخير أزمة الخبز بسوء توزيع الدقيق وتناقص الحصص الاسبوعية للمخابز مما يضعف الانتاج، بجانب تغيب عدد كبير من عمالة المخابز عن العمل بسبب عطلة عيد الأضحى، مبينا توزيع الدقيق لكل مخبز حوالي ( 10) جوالات ولا تكفي لاسبوع.