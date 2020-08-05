المصدر النصري إسماعيل لـ (السوداني) ـ الحكومة مسئولة عن إرجاع شحنات الضأن . البروتوكول التجاري بين السودان والسعودية (هش)

حاورته : ابتهاج متوكل

فجع قطاع صادر الماشي الحية، بارجاع ٦ شحنات صادر ضأن من قبل السلطات السعودية، بلغت حوالي ٨٠ الف رأس، وتسبب قرار إعادتها في اضرار وخسائر بالغة، بتحمل تكاليف الترحيل، وحدوث حالات نفوق، ومصروفات الاكل والشرب للحيوان.

(السوداني) التقت بنائب امين مال غرفة المصدرين النصري اسماعيل النصري، الذي وقف ميدانيا على أوضاع المواشي بمحجر سواكن.

ــ نرجوا إطلاعنا على حقيقة ما حدث حول ارجاع الشحنات؟

ـ هناك ٦ شحنات صادر ضأن تم تجهيزها بحسب الاشتراطات الصحية المقررة من قبل وزارة الثروة الحيوانيه، وإكمال كافة إجراءات التحقين والتحجير وفحص المناعة، بجانب ترتيبات الموانئ والشحن للسعودية

سبب إرجاع المواشي بحسب خطابات السلطات السعودية هو ضعف مناعة الحيوان ضد مرض (حمى الوادي المتصدع)، وبلغ عدد المواشي حوالي ٨٠ الف رأس، وحاليا يوجد بالمحاجر نحو ٧٩ الف رأس.

ــ حجم الأضرار؟

الضرر الذي تعرض له المصدرون بليغ جدا لتزايد حالات نفوق الحيوان والتي تراوحت ما بين ١٥٠٠ ــ ٢٠٠٠ رأس، اضافة الى تحمل نفقات ارجاع البواخر والنولون، بجانب مصروفات الاكل والشرب للحيوان، وغيرها من التكاليف الأخرى.

من يتحمل المسؤولية؟

المصدرون يحملون وزارتي الثروة الحيوانية والصناعة والتجارة المسؤولية، بسبب (هشاشة) البروتوكول التجاري بين السودان والسعودية، والذي يتطلب إعادة صياغة حفاظا على حقوق المصدرين ولابد من وجود تنسيق مشترك بين الجهات المعنية بالبلدين عند انزال البواخر بميناء ومحجر جدة لمعالجة اي مشاكل قد تحدث بدلا عن إرجاع البواخر.

دور الجهات المختصة في معالجة المشكلة؟

الجهات المختصة (لم تفعل اي شيء)، ولم يتحرك جسم او مسئول ويقف ميدانيا على هذا الامر، وجاء رد الفعل الوحيد عبارة عن تصريحات من قبل المسؤولين في اتحاد الغرفة التجارية

ـ صف لنا لوضع الراهن بمحجر سواكن؟

الموقف (صعب) هناك نقص في الاعلاف ومياه الشرب وحالات النفوق، وبلغت تكلفة تانكر المياه ٣٠ الف جنيه، ومعظم المصدرين حاليا يبحثون عن توفير الاعلاف والمياه للمواشي، ونرجو عبركم من الحكومة بالتدخل السريع لمعالجة مشكلات صادر الماشية الحية.