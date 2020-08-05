ضبط (3) شبكات تهرب “البنقو” بالنيل الأزرق وشمال كردفان

الخرطوم: السوداني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (3) شبكات لتهريب “البنقو” بولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان، وضبطت بحوزة المتهمين (965) قندول بنقو، واتّخذت إجراءات قانونية في مُواجهتهم.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المُخدّرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز بحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم “الأربعاء”، إنّ إدارته بولاية النيل الأزرق رصدت نشاطاً لشبكة إجرامية تهرب البنقو، وعلى إثر ذلك نَصبَ فريق ميداني كميناً بنقطة تفتيش مرحب شرق مدينة الدمازين، أسفر عن ضبط متهم وبحوزته (460) قندول بنقو، تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (15/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م.

كما تمكّن فريقٌ آخر من نصب كمين بذات النقطة، وأشار إلى أنه تم ضبط متهم وبحوزته (224) قندول بنقو وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (15/ أ) بقسم شرطة قنيص، وأضاف حريز: “كما توافرت لدى الإدارة بولاية شمال كردفان معلومات عن نشاط لشبكة إجرامية تهرب البنقو بالولاية وولاية جنوب كردفان، وتم ضبط متهم وبحوزته 281 قندول بنقو وذلك بمنطقة السنجكاية بجنوب كردفان، تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ أ بدائرة الاختصاص”.