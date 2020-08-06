نائب رئيس اتحاد الكرة يضع النقاط على الحروف  حميدتي : سنسلم الأندية الدعم الدولاري نقداً الأحد القادم سبعة فرق أكملت الإجراءات وتواجه تحدياً غير مسبوق

أوضح المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – أنهم من بعد إجتماع البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد؛ مع رئيسي الاتحادين الدولي والقاري إلى جانب رؤساء اتحادات شرق ووسط إفريقيا (سيكافا)، وتقدمه بطلب استثناء تقديم الدعومات المادية (الدولارية) لأندية الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة (نقداً)، قاموا بتأجيل السداد حتى يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من أغسطس الجاري، في انتظار وصول الرد أو منح الضوء الأخضر للسداد نقداً بدلاً عن الإجراء البنكي الذي لم يكتمل حتى الآن، موضحاً أنهم خصصوا مبلغ (200) ألف دولار؛ دعماً للأندية من أجل استكمال منافستي الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة، حيث تم تخصيص مبلغ (10) آلاف دولار لكل نادٍ في الدوري الممتاز، وعددها كما هو معلوم (17) نادياً، ليصبح إجمالي الدعم (170) ألف دولار، و(6) آلاف دولار لكل نادٍ بالمرحلة المشتركة بسباق الترشح للدوري الممتاز، وعددها (5) أندية ليصبح إجمالي الدعم لها (30) ألف دولار، تضاف إلى الـ(170) ألفاً ليصبح إجمالي الدعم (200) ألف دولار، وأشار نصرالدين حميدتي إلى أن الصعوبات الإجرائية البنكية تسببت في تأخير وصول الدعم المقرر للأندية، منوّهاً إلى أن هناك (7) أندية أكملت الإجراء، وجميعها من أندية الدوري الممتاز، وقال رئيس اللجنة المالية، إن الشروط الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفرض أن يكون التعامل بين الاتحاد وعضويته عبر الحسابات البنكية – لا نقداً – لكن خلال الاجتماع الأخير لرئيس الفيفا مع اتحادات سيكافا التمس رئيس الاتحاد السوداني الاستثناء للدعم نقداً بسبب صعوبات الاجراءات وضيق الوقت، وبأمر التعاطي مع تداعيات جائحة كورونا، معضداً أنهم بأية حال ماضون في استكمال إنشاء الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية عبر التنسيق مع الأندية، وكان كل الدعم بالعملة المحلية الذي خصصه الاتحاد لعضويته قد تم عبر المعاملات البنكية وفق متطلبات الفيفا.

المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ قال إنه ومن بعد قرار مجلس الإدارة، الذي اتُخِذّ بالتمرير حول إجازة تعديلات لائحة الدوري الممتاز، سيواصلون في عمليات الفحص الطبي من فيروس كورونا للأندية بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم التي يتقدمون لها بالشكر الجزيل على الجهود المبذولة في المرحلة الفائتة، والتي اكتملت فيها عمليات الفحص لأندية العاصمة الخرطوم في الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة، وهي (الهلال، المريخ، الأهلي، الخرطوم، توتي، وودنوباوي).. مطالباً أندية الولايات ترتيب أوضاعها والتنسيق مع لجنة المسابقات من أجل مواصلة الفحص الطبي لـ(30) فردا من منسوبيها من اللاعبين، والجهازين الفني والاداري.. مؤكداً ان اللجنة المالية ترتيباتها مكتملة بشأن الالترام بكل ما يليها حول إجراءات الفحص الذي انطلق يوم الجمعة الموافق 17 يوليو الماضي بكلية المنتخب الوطني الأول في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2.. قبل ان يتواصل بأندية العاصمة المذكورة آنفاً.

وفي ختام حديثه جدد المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التهنئة للمجتمع الرياضي بصفة خاصة، والشعب السوداني بشكل عام، والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الاضحى المبارك، بعد ان تقدم بها – أي التهنئة – قبل حلوله، آملاً أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى رئيس اللجنة المالية في اتحاد كرة القدم أن يكون التوفيق حليف الجميع في المرحلة المقبلة، وأن يتكاتف الكل من أجل إحسان ختام الموسم الكروي الحالي 2019/2020م، وفق قرار مجلس إدارة الاتحاد، واعتبر أن العمل يحتاج مجهودا جماعيا، والثقة كبيرة في أن الكل على قدر المسؤولية، وعلاقة اتحاد الكرة بعضويته تكاملية، ولن يتأخروا في تذليل أي عقبات تجابه اللجان أو الاندية في تأدية مهامها؛ لأن ذلك ديدنهم منذ أن تسنموا قيادة كرة القدم في أكتوبر من العام 2017م.. وقد تحققت العديد من الإنجازات، ويسعون إلى المزيد منها خلال المرحلة المقبلة، والتي تبدأ من الفترة الحالية التي تعتبر من أهم المراحل في مسيرة كرة القدم السودانية لما تشهده من تحديات غير مسبوقة بأمر تداعيات جائحة كرونا، وعبر التماسك سيتم اجتيازها بنجاح إن شاء الله.