النائب العام يلتقي وفد المقدمة للبعثة الأممية

الخرطوم : السوداني

إلتقي النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بمكتبه بالنيابة العامة اليوم الخميس بالسفير السابق للأمم المتحدة عمر الشيخ المنسق الوطني للجنة الوطنية لبعثة الامم المتحدة ويرافقه وفد المقدمة للبعثة الاممية المرسلة للسودان بموجب قرار مجلس الأمن.

وقال النائب العام في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه إلتقى وفد المقدمة للبعثة الأممية المكونة بموجب القرار “2425” المعنية بتقديم الدعم والمساندة للحكومة السودانية في خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف النائب العام أن اللقاء تناول مسائل كثيرة هي محل إهتمام بالنسبة للنيابة فيما يتعلق بسيادة حكم القانون والمسائل العدلية المختلفة ، ومايمكن ان تقدمه البعثة للنيابة العامة من دعم ومساندة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمسائل المختلفة التي تدخل في إطار القانون الجنائي.

كنا بحث اللقاء مايمكن أن تقدمه البعثة فيما يتعلق بعمليات رفع كفاءات وتدريب وكلاء النيابات وتقديم المساعدة للنيابة العامة فيما يتعلق بالجوانب التقنية ومجال فنيات التحريات ، وما يتعلق بالمساعدة في إنشاء الشبكة النيابية التي تسهم في تقديم الخدمات اللازمة لطالبي الخدمات العدلية من النيابة العامة.

وتمنى النائب العام أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة الممكنة بإعتبار ان السودان عضو في الأمم المتحدة.. ونتوقع أن يكون هناك دعم معقول لما طلبناه.