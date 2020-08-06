الاتحاد يخطر الأندية ببرمجة الدوري

خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم، أندية الدوري الممتاز واتحاداتها المحلية بتعميم ممهور بتوقيع الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، ناقلا فيه قرارات اللجنة المنظمة للمسابقات في اجتماعها رقم(61)، والذي تقرر من خلاله برمجة مباريات الدوري الممتاز وفق قرار مجلس الإدارة الطارئ رقم (16)، وارفق التعميم البرمجة الخاصة باستكمال مباريات الممتاز في نسخته الحالية رقم (25)، والتي تبدأ بأداء المباريات المؤجلة، وكذلك تم التأكيد من خلال التعميم على موافقة مجلس الإدارة على التعديلات التي اقترحتها اللجنة المنظمة للمسابقات ووافق عليها مجلس الإدارة بالتمرير..