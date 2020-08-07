تسييرية الذهب تحذر من دخول شركات شبه حكومية للسوق

الخرطوم : عبيــر جعفر

كشف أمين عام اللجنة التسييرية لشعبة ومصدري الذهب عبدالمولى القدال لـ (السوداني) عن دخول شركات شبه حكومية سوق الذهب وقيامها بشراء كميات كبيرة من الذهب مما تسبب في ارتفاع في الأسعار من (9,5) إلى (10,5) ألف جنيه لجرام المشغول وجرام الخام من (7,700) إلى (8,200) جنيه.

وأكد القدال أثر هذه الظاهرة على المصدرين وإفشال خطة صادر الذهب المتفق عليها ، ، وشدد القدال على فرض رقابة على الذهب وهوية المصدرين.

وأعلن القدال عن ارتفاع غير متوقع في سعر الذهب بالبورصة العالمية بواقع (2,50) دولار للأونصة وانعكست على ارتفاع أسعار الذهب الخام والمشغول.

وتوقع حدوث خسارة للمصدرين بعد ارتفاع الأونصة العالمية عقب العيد، مبيناً أن الأونصة قفزت من (1,980) دولار إلى (2,50) دولار، كاشفاً عن توقف حركة بيع الذهب الخام لتذبذب السعر، موضحاً ركود سوق الذهب.