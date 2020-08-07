آلية الوقود الزراعي: هناك حاجة عاجلة لـ(43)ألف برميل للقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

أكد عضو آلية توزيع الجازولين الزراعي بولاية القضارف احمد عبد الرحيم العوض على توزيع (86,813) برميل جازولين من إجمالي الحاجة المطلوبة (260) ألف برميل حتى فترة الحصاد.

وقال في تصريح لـ (السوداني) ان هنالك حاجة عاجلة لـ(43) ألف برميل للمرحلة الحالية لتكملة العمليات الزراعية ، مؤكدا أن المساحة التي تم التوزيع لها (6) ملايين فدان لمرحلة التحضير الكامل بجانب توزيع (50)% للمرحلة الثانية مرحلة الزراعة, مشيرا إلى أن المساحة التي تم تجديدها للموسم الحالي (6 ) ملايين فدان بجري الترتيب لتوزيع الجازولين لها.