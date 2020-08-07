الخريف يضعف القوى الشرائية بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبيـر جعفر

قامت (السوداني) بجولة ميدانية بالسوق العربي الخرطوم ولاحظت ضعف القوى الشرائية وتجمع مياه الأمطار في المحال التجارية مما عرقل حركة المارة.

وأشار بعض التجار استطلعتهم (السوداني) إلى ضعف الحركة التجارية عقب عطلة العيد نتيجة لتجمعات مياه الخريف امام المحال التجارية مما أضعف العمل بالاسواق وهنالك غياب ملحوظ لبعض التجار واغلاق بعض المحال بسبب ركود السوق.

وقال تاجر سلع ابراهيم محمد لـ(السوداني) ان هنالك تباينا في أسعار السلع وركودا بالاسواق عقب عطلة العيد، مشيرا إلى تسبب فصل الخريف في إضعاف القوى الشرائية والحركة التجارية عموما، مبينا استقرار اسعار السلع نتيجة للوفرة وتراجع الطلب.

ولفت تاجر عرض خارجي بالسوق العربي، لويس محمد لمعاناة تجار العرض الخارجي في فترة الخريف حيث يعانون من تجمع المياه في اماكن بيع البضاعة وتراجع القوى الشرائية ، مشيرا إلى قيام بعض التجار بالاسواق بتصريف مياه الأمطار من أمام محالهم للشارع الرئيس مما يشكل عائقا لحركة المارة والدخول للسوق للشراء ، وقال إن الفترة ما قبل العيد شهدت اقبالا كثيفا على حركة الشراء من البضائع المعروضة في الخارج لأن أسعارها اقل.

وأشار تاجر فواكه السر أحمد إلى ان الخريف له آثار كبيرة على الاسواق بزيادة الاسعار خاصة ترحيل البضائع، مشيرا إلى تسبب تجمع مياه الخريف بوسط الخرطوم لانتشار الذباب والبعوض، وقال ان التجار هم من يقومون بصرفها وفتح المجاري.

وأوضح تسبب تجمع المياه امام محال الكافتيريات في الكثير من الامراض، وطالب السر الحكومة بمعالجة المجاري وتصريف المياه الراكدة خاصة بالاسواق لآثارها السالبة على المواطن صحيا.