السيادي: لا علاقة لأعضاء المجلس بصفقة السيارات

الخرطوم: السوداني

اقر المجلس السيادي بصفقة السيارات الـ35، وأشار السيادي في تعميم صحفي إلى تفاصيل وملابسات الصفقة إلى أن أعضاء مجلس السيادة الـ(11)، لا يُناقشون عطاءات شراء السيارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، وأن الجهة المسؤولة عن هذه الصفقة، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية،

واضاف التعميم أن أعضاء المجلس بادرواوبإرسال خطابٍ رسمي إلى الأمين العام لمجلس السيادة للاستيضاح عن أصل الخبر المُتداول ومدى صحته، ٢٤ ساعة جاء الرد مكتوباً ومُرْفقاً بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي، حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السيارات القديمة ببيعها في مزادٍ رسمي وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السيارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة. وأكد التعميم على سلامة موقف الأمين العام المالي والإداري في الوثائق الرسمية، واختتم التعميم بالقول (ان مجلس السيادة أقرَّ في اجتماعه أمس الخميس، إلغاء هذه الصفقة تقديراً للظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، ووجه الجهاتِ المُختصَّة باتخاذ التدابير المُناسِبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المتاحة بشكلٍ أمثل).