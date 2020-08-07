نفوق (3) آلاف رأس من شحنات الصادر المعادة من السعودية

الخرطوم:ابتهاج متوكل

تحمّلت وزارة الثروة الحيوانية، مسؤولية ارجاع شحنات صادرالضأن من السعودية بنسبة 15%، واكدت بان بقية المسؤولية تابعة الى جهات اخرى ، مشاركة في عملية الصادر.

وأقر وزير الثروة الحيوانية المكلف د.عادل فرح، في مؤتمر صحفي امس حول صادرات الثروة الحيوانية، بوجود (اشكالات وتلاعب في التحقين لاينكرها أحد) في بعض المحاجر تم رصدها تسببت في إرجاع المواشي، مشدداً على الكفاءات العاملة بالمحاجر وزاد (لانشك في كفاءاتهم) ، وقال إن عمليات صادر الماشية ستتواصل من محاجر الخوي، الكدرو، وسواكن، اما بقية المحاجر ستحضع للمراجعة، ودعا وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي لايجاد حل لمصدرين (الوارقة) الذين تكرر امر ارجاع شحناتهم اكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

واعلن فرح ،عن تصدير 829 الف رأس منذ منتصف ابريل حتى مطلع اغسطس الجاري، بعدد 71 باخرة عبر 72 مصدرا، تم استيرادها بواسطة 77 شركة او مؤسسة واشخاص ابرزهما شركتا (الجابري ،عادل )،وشهدت هذه الفترة ارجاع 15 باخرة ، موضحا بان عدد المواشي الموجودة بالمحجر اكثر من (58) الف رأس، لافتا الى نفوق حوالي 3 آلاف رأس نتيجة العطش والبواخر غير المطابقة للمواصفات ، واضاف : لا توجد مشكلة فاكسينات ، وهناك معمل في بورتسودان للتأكد من الصادر في النتيجة النهائية، مشيرا الى ان هناك (فواقد) في عائدات الصادر يجب متابعتها من قبل البنك المركزي.

واوضح مدير ادارة المحاجر د. يحيى سبيل، بان مسألة نقص المناعة للحيوان صارت (شماعة) ويجب (وضع علامة استفهام امامها)، وقال ان الفترة الماضية شهدت ارجاع بواخر، وإعيد تصديرها مرة اخرى بدون حقن، وتم انزالها دون اي مشكلات، وحمل مسؤولية تلف شحنة اللحوم المذبوحة للجهة الناقلة بسبب تأخرها عن موعد الوصول.

وبرأ امين عام شعبة مصدري الماشية الحية علاء الدين محمد نورالدين، المصدرين من (التلاعب في صحة المواشي)، وقال ان المصدرين ظلوا يتحملون دفع مبالغ بملايين الجنيهات ، بسبب تأخير الاجراءات في المحاجر وتحمل تكلفة الاعلاف والترحيل، واضرار الشحن والتكدس في زمن واحد بمحجر سواكن ، داعيا لمراجعة البروتوكول الفني مع السعودية.

واشار عضو لجنة ازالة معوقات الصادر خالد محمد خير،الى وجود (تجاوزات وتلاعب) من قبل بعض مسؤولي المحاجر ، وهناك لجنة تحقيق تعمل لتحديد (المسؤولية والمحاسبة) وقال إن (الفساد موجود في الصادر) يمثل (دولة داخل دولة ) بدءا من فورمات الصادر حتى الشحن في الباخرة بين 17 جهة تعمل في قطاع الصادرواصفا لها بـ(غربال مقدود) ، وذكر بان عائدات الصادرالتي دخلت لا تتجاوز 30%، بينما هناك فواقد بنسب 70% لم تدخل المركزي عبارة عن عقودات آجلة، بجانب فاقد ضريبي يقدر بملايين الجنيهات، وانتقد (غياب) دور وزارة التجارة في المتابعة والمسؤولية، وتابع (الحسنة الوحيدة آلية مباحث التموين الجديدة)، مشيرا الى ان هناك مصفوفة تحتوي على 28 مطلبا عاجلا، لمعالجة مشكلات الصادر لم ينفذ منها اي مطلب ، وارجع ذلك لوجود (ادارات فاشلة ومنظومة فساد كاملة ) في الدولة.