خبير اقتصادي : مشكلة الاقتصاد أعمق من أيلولة الشركات الأمنية لوزارة المالية

استحسن د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي خطوة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في مساعيها نحو ولاية وزارة المالية على المال العام وابتدار السياسات الاقتصادية التي تمكن من استعادة العافية لجسد الاقتصاد الوطني.

وقال الدومة في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي إلتأم أمس بين وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد بشأن أيلولة ١٥ شركة تابعة لجهاز المخابرات العامة الى وزارة المالية هو خطوة جيدة ولكنها لن تحل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني باعتبار ان المشكلات الاقتصادية أعمق من ذلك مشيرا الى العجز المالي الذي يواجه ميزانية الدولة للعام ٢٠٢٠ داعياً إلى ضرورة إيجاد المعالجات الجذرية للتشوهات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.

وطالب الخبير الاقتصادي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتفكير في عقد مؤتمر إقتصادي جامع يضع كل قضايا الاقتصاد الوطني على الطاولة لتشريحها من قبل الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الإقتصادي في البلاد حتى يتم إيجاد الحلول اللازمة لها.