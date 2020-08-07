مدير الكرة بنادي الهلال يدلي بتصريحات خاصة لصحيفة (السوداني) خالد الزومة: العودة للتدريبات تحتاج لمعينات وسنناهض قرار لجنة المسابقات

خص الكابتن خالد الزومة صحيفة “السوداني” بتصريحات خاصة وقوية قال فيها إن إعداد الفريق تأثر بشكل كبير بالفراغ الإداري الذي يعيشه النادي منذ نهاية عمر فترة مجلس الهلال، ولم يعلن الزومة موعد رسمي لعودة الفريق للتدريبات وفي هذا الإطار تحدث قائلا: العودة إلى التدريبات تحتاج إلى كثير من المعينات، هنالك التزامات للاعبين والجهاز الفني ورواتب متأخرة وكثير من التفاصيل المهمه التي يجب أن تتوفر قبل العودة إلى التدريبات، وسنجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في لقاء مكاشفة بخصوص تداعيات المرحلة الحالية.

خالد الزومة تحدث كذلك عن البرمجة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز وقال انه من غير المقبول أن تبرمج مباراة للهلال وهلال الفاشر بعد اسبوع من الآن عقب توقف فترة طويله للنشاط مؤكداً مناهضة ذلك القرار بالسبل التي تدعم لفريق الهلال حقوقه.