شداد : خطوة جديدة تجاه الفراغ الإداري للهلال

قرر اتحاد كرة القدم السوداني، التقدم بخطوة جديدة تجاه الوضع الإداري بنادي الهلال، الذي يعاني من فراغ إداري، بسبب انتهاء عمر مجلس الإدارة، الذي يرأسه الدكتور أشرف الكاردينال، ورفض الأخير الاستمرار وأكد بأنه لم يعد رئيسا للنادي من يوم 27 يوليو الماضي.

وكشف الدكتور كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني، لـ”كووورة”، مساء الأربعاء، تفاصيل الخطوة الجديدة، قائلا: “سوف يتم مخاطبة نادي الهلال رسميا يوم الخميس عبر مكتبه التنفيذي، للوقوف على الجوانب الإدارية به”.

وتأتي خطوة الاتحاد السوداني تجاه نادي الهلال، لاستجلاء معلومات مفصلة حول النشاط الإداري الرسمي بكافة أشكاله، من حيث إدارته العليا ومكتبه التنفيذي المكلف بتسيير الأعباء الداخلية للنادي، تمهيدا لاتخاذ قرار رسمي حول الفراغ الإداري.

يذكر أن الفراغ الإداري أثر بشكل كبير في عملية انطلاق برنامج إعداد فريق كرة القدم بالهلال للدوري، حيث فشل الجهازان الفني والإداري في بدء الإعداد بسبب عدم توفر المعينات.

في اتجاه آخر حصل “كووورة” من مصادر خاصة على تفاصيل اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة الهلال السوداني، المنتهية فترة عمل مجلس إدارته، الدكتور أشرف الكاردينال، وممثل عن المكتب التنفيذي.

وأكدت المصادر أن الاجتماع كانت محصلته الفشل في توفير متطلبات الإعداد لفريق كرة القدم بالنادي الأزرق وبحسب المصادر، فإن سكرتير المكتب التنفيذي لنادي الهلال مهيار الطيب، قام بكتابة تقرير مفصل عن احتياجات ومتطلبات فترة الإعداد وكلفة تواجد الفريق داخل معسكر مغلق لفترة أكثر من شهر لخوض مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس السودان، وقدمها للدكتور أشرف الكاردينال بمنزل الأخير.

ولم تفلح جهود سكرتير المكتب التنفيذي للهلال في إقناع الدكتور أشرف الكاردينال في الاستمرار التلقائي برئاسته للنادي الأزرق، وخرج خالي الوفاض.

يذكر أن الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال ، كان قد أعلن في حوار تلفزيوني أن آخر عهد له رسميا بنادي الهلال في 27 يوليو الماضي.