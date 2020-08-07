بدرالدين المبارك: تجمع الحكام في الخرطوم بالأحد للفحص وإدارة المباريات

أكد الأستاذ بدرالدين المبارك نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ ان تجمع الحكام المختارين؛ لإدارة المباريات بالمنافسات القومية، سيكون في العاصمة الخرطوم يوم الاحد (12) أغسطس الحالي من العام 2020م، وذلك من أجل الخضوع لفحص فيروس كورونا، ومن ثمّ الاستعداد لإدارة المباريات؛ إن كانت في الدوري الممتاز، أو كأس السودان، أو المرحلة المشتركة، وذكر المبارك أن لجنة الحكام أقامت ورشتين عبر تقنية الفيديو في الفترة الماضية، شرحت من خلالهما التعديلات الجديدة في قانون تحكيم اللعبة؛ وذلك بواسطة الخبير الوطني عامر عثمان نائب رئيس لجنة الحكام للشؤون الفنية، وكانت الورشة الأولى للحكام الدوليين وحكام الخرطوم القوميين، والورشة الثانية للحكام القوميين في الولايات، وفي ختام حديثه طمأن بدرالدين المبارك نائب رئيس لجنة الحكام، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، على جاهزية الحكام لإدارة مباريات المنافسات القومية في إطار استكمال الموسم الحالي 2019/2020م، وفق قرار مجلس الإدارة، والبرمجة الصادرة من لجنة المسابقات. متمنياً التوفيق والسلامة للجميع.