الفحص الطبي يتواصل اليوم بهلال كادوقلي وحي الوادي

يتواصل العمل في إجراء الفحص من فيروس كورونا للأندية قبل استكمال الموسم الكروي الحالي 2019 / 2020 م، اليوم الجمعة وذلك عبر ناديي الهلال كادوقلي وحي الوادي نيالا، من أندية الدرجة الممتازة، حيث يقص الثنائي شريط فحص أندية الولايات، بعد اكتمال الفحص لأندية العاصمة في الدوري الممتاز، والمرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز؛ إذ كانت البداية بمنظومة المنتخب الوطني الأول 17 يوليو الماضي، ومن ثم كانت البداية في الأندية بالعاصمة حيث خضع نادي توتي والأهلي الخرطوم في الاستهلال، وتواصل بناديي القمة الهلال والمريخ، قبل أن يختتم بودنوباوي والخرطوم الوطني، ويأتي إجراء الفحص في إطار إنفاذ الموجهات الصحية قبل معاودة انطلاق النشاط واستكمال الموسم الكروي وفقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي اتخذ في اجتماعه الطارئ رقم (16) ، يوم 28 يونيو الماضي الماضي بفندق السلام روتانا.. يذكر أن الفحص من كوفيد 19، اليوم الجمعة لناديي الهلال كادوقلي وحي الوادي نيالا سيكون عند الساعة العاشرة صباحا في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2.