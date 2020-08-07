حي العرب بورتسودان يعسكر بمدني ويتدرب على فترتين

انخرط فريق الكرة بنادي حي العرب بورتسودان في معسكر تدريبي بمدينة ود مدني في فندق امبريال تاهبا لاستئناف الدوري السوداني الممتاز ومنافسة الكأس .

وادى الفريق اول حصة تدريبية صباح أمس الخميس باستاد مدني تحت اشراف مدربه الجديد ابوعبيدة سليمان وسيجرى مرانا ثانيا عصرا.

وترأس بعثة فريق مدير الكرة بالنادي محمد نور صلاح الدين بمساعدة عمر طه عضو القطاع الرياضي .

ويحتل السوكرتا المركز الخامس في منافسة الدوري ويتطلع لاقتحام المربع الذهبي للمنافسة.