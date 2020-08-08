توفير2 مليون جرعة لقاحية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية بشمال كردفان

الخرطوم : السوداني

أعلن المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان د. محمد الحافظ الشريف عن تحضيرات جارية لتطعيم 600 ألف رأس من الماشية وتحصينها من الاوبئة المختلفة .

وقال الحافظ في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) امس ، إن التطعيم يأتي ضمن خطة الادارة العامة للثروة الحيوانية بالولاية التي درجت على تنفيذها كل عام في فصل الخريف.

وكشف عن توفير اثنين مليون جرعة من اللقاحات البيطرية المختلفة .

واوضح أن التطعيم سيكون بالتركيز على محليات الولاية الحدودية مع جنوب كردفان،

مؤكداً استمرار العمل لتجهيز الفرق البيطرية التي ستضطلع بالمهمة .