والي الخرطوم يعلن عن حملة نظافة شاملة وتشجير خلال أيام

الخرطوم : السوداني

كشف والي ولاية الخرطوم أيمن خالد عن اتصالات واسعة يجريها للاعداد لحملة نظافة شاملة ،ستمثل الاولوية القصوى لحكومة الولاية لمعالجة تراكم النفايات وآثار السيول والأمطار والتصدي للوضع الطارئ وتفادي الآثار الصحية للنفايات .

وأكد الوالي عقب اجتماع موسع مع مسؤولي الحكومة والمحليات ، أن الحملة سيعقبها برنامج مستدام للنظافة والتجميل والتشجير ، لإيجاد عاصمة تحافظ على صحة المواطن وحمايته من الامراض.

وقال إن الولاية ستسخر كل إمكانياتها وتوفير الدعم المالي للحملة بجانب الدعم الذي ستقدمه الحكومة الاتحادية ودعم القوات النظامية والقطاع الخاص.

في السياق اعلنت تجمعات المهندسين والحرفييين ،تكفلهم بصيانة الآليات المعطلة على أن تقوم الولاية بتوفير قطع الغيار واضاف الوالي انه تم تشكيل آلية مؤقتة ترفع خطتها خلال (٤٨) ساعة لادارة وترتيب الحملة.