اثيوبيا تدعي تعرضها لضغوط من أمريكا والبنك الدولي

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

اشتكت اثيوبيا من تعرضها لضغوط من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولي لتوقيع إتفاق غير متوازن علي حد تعبير دينا مفتي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية .

واعتبر دينا مفتي الذي كان يتحدث الي صحيفة (The Ethiopian Herald ) ونشرت حديته امس الجمعة ان التوقيع علي اي إتفاق غير متوازن بشأن سد النهضة سيؤدي الي إلحاق الضرر بالمفاوضات الثلاثية المستأنفة بشأن السد بين السودان ومصر وأثيوبيا .

وقال المتحدث الأثيوبي ان أثيوبيا والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات تاريخية وودية لكن اي محاولة أو انشطة تتعارض مع هذه العلاقة – في إشارة للضغوط – ستضر بالعلاقات الثنائية .

ووصف دينا مفتي تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي بالمؤذية للمحادثات فضلا عن العلاقات ، وجزم بان اي ضغوط لن توقف أثيوبيا عن إنجاز مشروعها في بناء السد