الاتحادي – العملاق التائه!

بكري المدني

* لا توجد جماعة سياسية في السودان كان بمقدورها التحكم في الواقع وتشكيل المستقبل السياسي للبلاد مثلما هو متوفر للاتحاديين اليوم، لولا أن هذي الجماعة الطويلة العريضة تبدو كعملاق ممتد الأطراف ضخم البدن لكنه بلا رأس!

* لا تكاد تجد بين الفصائل الاتحادية كلها ما يبرر حالة التشظي والشقاق التي تعيشها اليوم، ولا حتى على مستوى الطموحات الفردية التي اقعدت بالأحزاب والحركات الأخرى، ومع ذلك لا إجابة على السؤال لم كل هذا؟!

* كلمة واحدة تخلق موقفا واحدا من الممكن أن تقلب معادلات السياسة كلها في السودان وتجعل من الاتحادي ماردا حقيقيا يتحدى بالجماهير كل الأحزاب والجماعات ويبزها كما وكيفا.

* أعتقد أن كلمة السر التي يمكن أن تطلق الاتحادي من عقاله وتفك لسانه هي ترتيب وضعية بيت الميرغني وتحديد علاقته بالحزب ترتيبا يحفظ للأسرة مكانها ويطلق التنظيم السياسي من أسره.

* لو أراد الاتحاديون ولو امتلكوا الارادة لاعادوا أسرة الميرغني إلى وضعية الرعاية التي بدأت في عهد السيد علي الميرغني من دون مباشرة لأعمال الحزب، ويمكن على ذات المنوال حفظ هذا المقام اليوم للسيد محمد عثمان الميرغني ولانجاله من بعده على أن تكون للحزب هياكله المستقلة والقائمة على لوائح الاختيار المعروفة في التنظيمات السياسية.

* يمكن لأسرة السيد محمد عثمان الميرغني ان تبادر بذات الطرح في سبيل لملمة الأطراف الاتحادية معلنة عن عزوفها مجتمعة (السيد واولاده) عن شغل اي موقع حزبي مع اكتفائها بدور الرعاية ورمزية القيادة التاريخية بلا أعباء.

* لقد قامت العديد من محاولات الوحدة الاتحادية ولكنها فشلت لأن الكلمة الفصل كانت في الموقف من رئاسة السيد محمد عثمان الميرغني للحزب وكذلك أبنائه من بعده بالتكليف وإن لم يصرح الكثيرون بذلك.

* آن الأوان لأن تعتق أسرة الميرغني الاتحاديين، وعلى الاتحاديين في مختلف الفصائل أن تحفظ لهذه الأسرة مقامها ومكانتها كمظلة روحية للحزب وعضويته دون التدخل في تفاصيله التنظيمية.

* أعتقد أن خطوة وتجربة التجمع الاتحادي (المعارض سابقا) جديرة بالتطوير والتوسعة لتضم بقية الاتحاديين تحت مظلة رمزية ترضي الأطراف كلها وتحافظ على الأصل!

* اليوم يخوض التجمع الاتحادي تجربة الحكم في الفترة الانتقالية في الكثير من المواقع المهمة بدءا من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وحكومات الولايات؛ وهو في حاجة حقيقية إلى سند ودعم القاعدة الاتحادية العريضة، وهذا لن يكون إلا في ظل توجه عام قادم قائم على الوحدة الكاملة.