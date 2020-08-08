السد الافريقي العربي؟

كمال حامد

** متوكلا على الله سأعلق على موضوع سد النهضة ليس من باب السياسة و الازمة المصرية الإثيوبية و التي تأرجح فيها موقف السودان من الحياد الى الميل الإثيوبي ثم المصري مؤخرا و ليس من باب القوانين الدولية حول الأنهار و ليس من باب متى و كيف يمﻷ السد ولكن من باب التقاطع الافريقي العربي ذلك لان الجامعة العربية أدخلت انفها مما حرك الاتحاد اﻹفريقي ليختطف كل الملف كما الجمل بما حمل.

** المنظمات الدولية تتعامل مع المنظمات الإقليمية الدولية بينما تتعامل مع المنظمات الإقليمية بحذر بل بمجاملة و اقصد مثلا الأمم المتحدة تتعامل مع الاتحاد الافريقي القاري وله نسبة مشاركة معلومة لا تحلم بها الجامعة العربية مثلا او مجلس التعاون الخليجي او الاتحاد المغاربي او غيرها.

** هذا واقع عشته على المستوى الشخصي خلال فترة عملي بالاتحاد العربي لكرة القدم من عام ١٩٨٨م الى عام ٢٠٠٣م و مرة كتبت عن ما سميته تجاهل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاتحادنا العربي مما جعل رمزنا الكبير الدكتور عبد الحليم محمد يسحبني على جنب و يهمس في اذني بألا اشغل نفسي بهذا الموضوع لان الفيفا يعتبر الاتحاد العربي و المنظمات الشبيهة أجساما عنصرية عرقية و لا يتعامل معنا الا عبر الاتحادين الافريقي و الآسيوي.

** مصر حاولت الاستفادة من يدها الطويلة في جامعة الدول العربية بتحريك ملف سد النهضة فأيقظ ذلك الاتحاد الافريقي و صحا و مسح عينه و استلم الملف واضعا اياه تحت ابطه و لا زال واضطرت مصر لنفض يدها في موضوع السد من الجامعة العربية و التوجه إفريقيا و ظهرت دعوات في الإعلام المصري تؤيد عودة القاهرة للبيت الافريقي بعد أن أدارت له ظهرها و خسرت اكثر مما كسبت.

** نحمد الله اننا في السودان متمسكون بإفريقيتنا مع الانتماء العربي و لنا دور واضح في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في الستينيات و لا تزال صورة رئيسنا المحبوب الفريق ابراهيم عبود تتوسط صورة الآباء المؤسسين في مدخل المنظمة التي تحولت إلى الاتحاد الافريقي و لنا وجود فاعل في قائمة العاملين في المنظمة او الاتحاد و آخرهم الدكتور إبراهيم دقش مسؤول الإعلام فيها و مؤسس وكالة الأنباء الأفريقية بانا.

** لنا وجود في جامعة الدول العربية بعدد من ابناء السودان منهم السادة محي الدين صابر و َمهدي مصطفى الهادي رحمهما الله و حاليا الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد و نطمع في المزيد.

** في منتصف الستينيات طلب الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر موافقة السودان لترشيح رئيس وزرائنا السيد محمد محجوب ليتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا لامينها العام عبد الخالق حسونة و لكن. وقفت و حالت ظروف الصراع السياسي و الغيرة دون ذلك.

** احاول استعراض ما حققته الجامعة العربية بالمقابل مع ما حققه الاتحاد الافريقي و منظمة الوحدة الأفريقية و لا أجد مقارنة و يكفي حالة الازمات العربية الراهنة في الخليج و سوريا و ليبيا و العراق و لا دور للجامعة إن لم يكن لها دور في اشعال الصراع بالميل لاحد الاطراف.

** تذكرت مرة تصريحا للرئيس الاريتري اسياس افورقي خلال زيارته للسعودية مطلع التسعينيات حين سئل عن تردده في طلب الانضمام للجامعة العربية أجاب لسنا مترددين بل لا نرغب و لن نجد فائدة من الانضمام و قد اسهمت في ضرب العراق احد مؤسسيها.

** للسودان دور في احد نجاحات الجامعة العربية إذ قام بدور كبير في حل أزمة الستينيات و ما يعرف بحرب اليمن و الصراع السعودي المصري و كان عناق الزعيمين الخالدين الملك فيصل و الرئيس جمال عبد الناصر والصلح الذي تم تحت الشجرة الظليلة بمنزل الزعيم محمد أحمد محجوب بالخرطوم اتنين رحم الله تلكم الرجال و تلك الايام .

*نقطة نقطة*

** وصلت طلائع وفد الأمم المتحدة للسودان و لم ترد معلومات عن المرشح الفرنسي لقيادة البعثة كريستوف ليبارد و كان قد نشر خارجيا بأن رفضا قد حدث لترشيحه و تضاربت المعلومات حول الرفض بأنه من روسيا و الصين و لانه غير محايد لانه متزوج من سودانيةَ.

** نسمع من شهور و من سنوات من مختلف الحكومات و لا نزال بأن الاستعدادات للخريف تمضي على قدم و ساق و يأتي الخريف و الشوارع و البرك هي التي تظهر على قدم و ساق.

** ترهلت الإنقاذ في سنواتها الاخيرة بكم هائل من شاغلي المناصب الدستورية خاصة وزراء الدولة بدون عدد و كان الرئيس السابق البشير قد هاجم حكومة السيد الصادق بانها توسعت في تعيين وزراء دولة بلا أعباء او حساب و انهم لن يعينوا الا وزير دولة واحد للدفاع و كان المرحوم اللواء عثمان محمد الحسن و لكن في آخر تشكيل وزاري كان لكل وزارة ثلاثة و اربعة وزراء دولة و نسمع عن تعيين ثلاثة جدد من الحركات في مجلس السيادة هل سيخرج ثلاثة ام سيرتفع عدد اعضاء المجلس إلى أربعة عشر؟