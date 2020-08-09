برئاسة “حميدتي”.. اللجنة الاقتصادية تشكل لجنة للتحقيق في تداعيات إعادة صادر الماشية ومضاربات الذهب

الخرطوم: السوداني

انعقد امس السبت، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والرئيس المناوب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، كما استمع إلى تقارير اللجان المختلفة حول سير الأداء خلال المرحلة الماضية لا سيما أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.

واتخذت اللجنة خلال الاجتماع القرارات التالية:

– تشكيل لجنة تحقيق حول إعادة صادر الماشية واللحوم من المملكة العربية السعودية وبعض الدول لتقديم تقرير ومحاسبة المُقصّرين، إضافة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ظاهرة المضاربات في قطاع الذهب، وقررت اللجنة تفعيل لجنة مراجعة عوائد الصادر وتدعيمها ببعض العناصر من الجهات ذات الصلة، ودعت اللجنة للتنفيذ الفوري لقرار إلغاء بند التسويات بقانون الجمارك الذي جرى تعديله من قبل وزارة العدل مؤخراً، كما قررت تكوين فريق عمل لمراجعة شركات الامتياز العاملة في مجال التعدين، فضلاً عن تفعيل قانون تخريب الاقتصاد الوطني لردع المتلاعبين بمقدرات الشعب السوداني وتكليف وزارة المالية بتقديم تصور لإنشاء بورصتين للذهب والسلع الزراعية، ووجهت اللجنة بإنشاء نافذة موحّدة للصادر والوارد لتسهيل العمل.

إلى ذلك، طلبت اللجنة تقديم تقرير عاجل حول جهود مكافحة تهريب الذهب عبر النوافذ الرئيسة لا سيما مطار الخرطوم.

واطمأن الاجتماع على سير عمل المحفظة التمويلية التجارية المعنية بتوفير السلع الاستراتيجية.