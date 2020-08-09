الأمة القومي يرد على اتهمات حركة عبد العزيز الحلو

الخرطوم : السوداني

قال حزب الامة القومي إن محاولة الامين العام للحركة الشعبية عمار امون اقحامه في أحداث منطقة “خور الورل” ، لن تنجح في زرع الفتنة بين القبائل المتعايشة في المنطقة منذ مئات السنين، وأن توظيف هذه الأحداث المصطنعة لخدمة أجندة سياسية ونشر نعرات عنصرية مقيتة، لن يؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وأدان حزب الامة القومي ، الأحداث التي شهدتها منطقة “خور الورل” بولاية جنوب كردفان ، الخميس الماضي.

وناشد الحزب في بيان للامانة العامة ، كافة الأطراف بعدم التصعيد ووقف العدائيات بين أبناء الوطن الواحد.، وإتاحة المجال لنزع فتيل الحرب ووقف الاقتتال ومنع تشريد المواطنين الآمنين من ديارهم وأوطانهم.

وقال الحزب إن للرعاة مراحيل لها أكثر من ٣٠٠ سنة ومتعارف عليها بين الإدارات الأهلية في المنطقة.

وادان الحزب وفقاً لمعلومات تحصل عليها (السوداني) من مناطق الاحداث ،زرع الالغام المتفجرة في مسارات المراحيل المعروفة وعدها عدوانا على المواطنين الآمنين والرحل المتنقلين. طالب السلطات المختصة بسرعة الكشف عن الجناة والمتفلتين والعمل على استعادة الأمن والسلام في المنطقة.