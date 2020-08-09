سحب ملف محاكمة متهمي انقلاب 30 يونيو من المحكمة

الخرطوم: أم سلمة العشا-آيات فضل

سحبت محكمة الاستئناف في الخرطوم ، ملف قضية محاكمة متهمي انقلاب 30يونيو 1989م الذي يواجه الاتهام فيه الرئيس المعزول المشير البشير و (34) آخرون من المدنيين والعسكريين.

وقال ممثل هيئة الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي بارود صندل لـ(السوداني) إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب استئناف إلى محكمة الاستئناف، وأن المحكمة طلبت يوم الخميس أوراق الملف من المحكمة الابتدائية (الموضوع) التي تنظر ملف انقلاب 30 يونيو 1989م.

وأوضح صندل أن هيئة الدفاع دفعت بطلب رسمي لمحكمة الاستئناف يتعلق بإطلاق سراح المتهمين الثلاثة علي الحاج وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف بالضمانة العادية بعد رفض المحكمة الطلب الذي قدم في الجلسة السابقة.

وقال صندل إنه لا يعلم أن محكمة الاستئناف طلبت الملف بالكامل والخاص بجميع المتهمين ام بالجزء الخاص بالقرار بناء على طلب هيئة الدفاع عن متهمي الشعبي.

و استبعد صندل عقد الجلسة المحددة في 11 أغسطس في حال تم سحب كل الملف. كما واستبعد أن تفصل المحكمة قبل الجلسة، وأوضح أن المحكمة ستخطر هيئة الدفاع بعد سحب الملف من قبل الاستئناف.

وقال صندل إن المحكمة حتى اللحظة لم تحدد مقرا بخلاف مقر معهد التدريب القضائي حسب الطلب الذي دفعت به هيئة الدفاع.

من جهة أخرى قال رئيس هيئة الدفاع عبد الباسط سبدرات لـ(السوداني) الذي يترافع عن البشير وآخرين من رموز الإنقاذ ، إنه لم يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف وأنه ليس له علم بسحب الملف، وأوضح أن المحكمة لم تخطر الهيئة بتحديد مقر آخر لانعقاد الجلسة بناء على الطلب المقدم بتغيير موقع آخر بخلاف المقر الذي عقدت فيه الجلسة الأولى.