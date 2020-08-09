النيابة تستعجل إفادات جهات رسمية حول ملف “وداد بابكر”

الخرطوم: أم سلمة العشا

استعجلت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ، جهات رسمية بتقديم إفادة تتعلق بملف ، حرم الرئيس المعزول ،وداد بابكر .

وقالت وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام سلوى خليل لـ(السوداني) إن النيابة خاطبت بعض الجهات وطلبت منها تكملة الإفادة الخاصة بملف وداد توطئة لتقديمه للمحكمة.

وأكدت سلوى خليل أن الملف بإكمال الإفادة سيصبح جاهزا للإحالة للمحكمة قريبا.

وكانت النيابة حجزت على كَافّة الممتلكات والعقارات التي تمتلكها “وداد”، وقالت: “ما زالت التحقيقات مُستمرّة، بجانب بعض الإفادات التي لم تُكتمل بعد”.

و خاطبت رسمياً الجهات المعنية بحجز مُمتلكات “وداد” بالبنوك والمُسجِّل لعام للأراضي، بجانب سوق الأوراق المالية.

ودونت النيابة بلاغاتٍ في مواجهة وداد ، تتعلّق بمُخالفات وتجاوُزات بتُهم الفساد المالي في منظمة ” سند الخيرية” ، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.