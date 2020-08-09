الري: منسوب المياه يتجاوز فيضان 88 بعطبرة

الخرطوم : السوداني

اعلنت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات عن ارتفاع في مناسيب النيل الازرق تبعا لوجود سحب ماطرة ونزول امطار في الهضبة الأثيوبية خلال اليومين الماضيين، واكدت في بيانها اليومي ،امس السبت، ان محطة الخرطوم ظلت مستقرة فوق منسوب الفيضان (16.50متر) بـ 4 سنتيمترات لمدة يومين على التوالي، بين سجلت محطة عطبرة 16.02 متر، وهو أعلى من منسوب الفيضان(15.78م) ب 24 سم ومن منسوب 1988 ب 12 سم. وسجلت محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية امس 599 مليون متر مكعب ،أقل من تصرف الفيضان البالغ 609 ملايين متر مكعب ب 10 ملايين متر مكعب فقط.

وشهد القطاع الدمازين – الخرطوم ارتفاعا، والقطاع جبل الأولياء – الخرطوم استقرارا، والقطاع الخرطوم – شندي استقرارا، والقطاع شندي عطبرة سيشهد ارتفاعا،القطاع خشم القربة – عطبرة يشهد استقرارا، والقطاع عطبرة – سد مروي يشهد ارتفاعا كبيرا ، والقطاع سد مروي – الدبة سيشهد ارتفاعا،والقطاع الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعا.

وناشدت الادارة الجهات المختصة والمواطنين بإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم .