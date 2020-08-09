مدير عام الشرطة يتفقد سير العمل بمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تفقد مدير عام قوات الشرطة الفريق اول شرطة (حقوقى) عز الدين الشيخ اليوم سير العمل بمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم.

ووجه بحسب المكتب الصحفي للشرطة، بمضاعفة الجهد وترقية وتسهيل كافة الخدمات الهجرية التي تقدم للمواطنين، بجانب العمل على إنجاز المعاملات الهجرية بالسرعة المطلوبة وفي زمن قياسي، مطالباً للاهتمام بالكادر العامل بالتدريب المتواصل ورفع القدرات والتأهيل الذي يمكنه من تقديم خدمات تلبي حوجة الجمهور في قضاء معاملاته الهجرية واستخراج الأوراق الثبوتية وكافة المعاملات المدنية بسلاسة، بجانب الاهتمام بترقية بيئة العمل بما يعزز الثقة مع طالبي الخدمة.