نفي لبيان انفصال شرق السودان

الخرطوم: موقع السوداني

نفى بيان جديد من نظارات وعموديات البجا، صحة بيان سابق زعم إعلان أنفضال شرق السودان وتكوين إدارة ذاتية لحكم الإقليم.

وجاء في البيان الجديد أن جهة مجهولة استخدمت ختم وشعار المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وذلك ما يكشف خبث وجبن وجهالة المغرضين ومحاولة تلك الجهة الصيد في المياه العكر وتعمل على الانتقاص من الدور الوطني لشرق السودان.

وجدد البيان الجديد رفضه لما جاء في مسار جوبا الخاص بشرق السودان والتجاوزات التي تمت في تعيين والي كسلا وسط رفض واسع من الجهات الشعبية والأهلية والسياسية، منوها إلى أن الجهود مستمرة لعلاج الموضوع حفاظاً على التماسك والنسيج الاجتماعي.

وتعهد مجلس النظار بملاحقة الجهات التي زورت البيان السابق باسم المجلس عبر الجهات القانونية.

وكان “موقع السوداني” قد نشر في وقت سابق البيان مثار الجدل.